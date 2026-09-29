Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Семья Кирея из Опочецкого района стала абсолютным победителем игры «Семейная зарница»

Семья Кирея из Опочецкого муниципального округа стала абсолютным победителем Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Фото из канала губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в MAX

Решающие испытания прошли в Волгоградской области и собрали сильнейшие команды со всей страны.

Псковскую область представляла команда «Кирея» – победительница регионального этапа, организованного отделением «Движения первых» при поддержке министерства молодёжной политики и центра военно-спортивной подготовки «Воин» в рамках международного чемпионата «Время героев».

Команда заняла первое место в общем зачёте и победила в тактической игре на местности. Наставником команды от филиала фонда «Защитники Отечества» был ветеран СВО Олег Бабичев, участник операции «Поток», который сейчас возглавляет Болгатовский территориальный отдел администрации Опочецкого муниципального округа.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

Семья Кирея из Опочецкого района стала абсолютным победителем игры «Семейная зарница»
29 сентября 2026

Губернатор Псковской области поручил проанализировать рост детского травматизма на дорогах
29 сентября 2026

Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 30 сентября
29 сентября 2026

Новый созыв: как прошла первая сессия Законодательного Собрания Псковской области
29 сентября 2026

Уголовное дело завели в отношении отца после ДТП с сыном на питбайке в Опочецком районе
29 сентября 2026

Переменную облачность и до +19 градусов прогнозируют в Псковской области 30 сентября
29 сентября 2026

Две женщины пострадали при столкновении трёх машин на улице Силина в Великих Луках
29 сентября 2026

Пьяный мотоциклист врезался в Citroën на перекрёстке в Пскове

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...