Семья Кирея из Опочецкого района стала абсолютным победителем игры «Семейная зарница»

23:20, 29 сентября 2026, ПАИ

Семья Кирея из Опочецкого муниципального округа стала абсолютным победителем Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Решающие испытания прошли в Волгоградской области и собрали сильнейшие команды со всей страны.

Псковскую область представляла команда «Кирея» – победительница регионального этапа, организованного отделением «Движения первых» при поддержке министерства молодёжной политики и центра военно-спортивной подготовки «Воин» в рамках международного чемпионата «Время героев».

Команда заняла первое место в общем зачёте и победила в тактической игре на местности. Наставником команды от филиала фонда «Защитники Отечества» был ветеран СВО Олег Бабичев, участник операции «Поток», который сейчас возглавляет Болгатовский территориальный отдел администрации Опочецкого муниципального округа.