Семья Кирея из Опочецкого района стала абсолютным победителем игры «Семейная зарница»
Семья Кирея из Опочецкого муниципального округа стала абсолютным победителем Всероссийской военно-патриотической игры «Семейная зарница». Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
Решающие испытания прошли в Волгоградской области и собрали сильнейшие команды со всей страны.
Псковскую область представляла команда «Кирея» – победительница регионального этапа, организованного отделением «Движения первых» при поддержке министерства молодёжной политики и центра военно-спортивной подготовки «Воин» в рамках международного чемпионата «Время героев».
Команда заняла первое место в общем зачёте и победила в тактической игре на местности. Наставником команды от филиала фонда «Защитники Отечества» был ветеран СВО Олег Бабичев, участник операции «Поток», который сейчас возглавляет Болгатовский территориальный отдел администрации Опочецкого муниципального округа.
Семья Кирея из Опочецкого района стала абсолютным победителем игры «Семейная зарница»
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