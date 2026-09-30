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Общество

Здание библиотеки ремонтируют в Локнянском районе

Ремонт крыши идёт в здании Локнянской библиотеки. Работы проводятся за счёт собственных средств бюджета округа. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин в своём канале в MAX.

  • Здание библиотеки ремонтируют в Локнянском районе
    Фото: из канала главы Локнянского округа Ивана Белугина в MAX
  • Здание библиотеки ремонтируют в Локнянском районе
    Фото: из канала главы Локнянского округа Ивана Белугина в MAX

Он поблагодарил депутатов округа, которые поддержали это решение на сессии. Для библиотеки ремонт кровли – вопрос не только комфорта: в первую очередь важно защитить от сырости и возможных протечек книжный фонд, который собирался и сохранялся многие годы.

После завершения работ на крыше планируется постепенно переходить к ремонту внутри здания. В числе первоочередных задач – обновление электропроводки.

Кроме того, приведённое в порядок здание даёт больше возможностей участвовать в федеральных программах и проектах по модернизации библиотек, в том числе претендовать на создание современной модельной библиотеки.

Глава округа отметил, что библиотека должна оставаться не просто местом, куда приходят за книгами, а становиться современным, удобным пространством для детей и взрослых. Двигаться к этому планируется поэтапно.

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