30 сентября в России отмечается День воссоединения новых регионов с РФ

07:14, 30 сентября 2026, ПАИ

День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией отмечают сегодня, 30 сентября, по всей стране, сообщается на calend.ru

Дата установлена Федеральным законом РФ «О внесении изменений в статью 1.1 ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», принятым в сентябре 2023 года.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве состоялась церемония подписания международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Новые регионы сохранили свой статус республик и областей, а также названия. Государственным языком ДНР и ЛНР был провозглашён русский.

2 октября 2022 года Конституционный суд РФ признал международные договоры соответствующими российской конституции. 3 октября Государственная дума ратифицировала документы и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России. 4 октября президент РФ Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров, документы вступили в силу 5 октября. Врио руководителей новых субъектов были назначены действующие главы республик и ВГА областей – Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.

В сентябре 2023 года в четырёх регионах прошли выборы первых составов законодательных органов. 23 сентября депутаты региональных парламентов по представлению президента избрали руководителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Ими стали врио глав регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо.