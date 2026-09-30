Детскую площадку «Дружный дворик» открыли в деревне Тямша

08:10, 30 сентября 2026, ПАИ

Открытие детской площадки состоялось во дворе домов 7, 8 и 10 на Октябрьской улице в деревне Тямша. Об этом сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

Игровая площадка состоит из комплекса различных элементов, рассчитанных на детей разного возраста.

В ходе рабочего визита в Псковский округ в августе этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников в общении с местными жителями – активистами ТОС откликнулся на их просьбу об установке детской игровой площадки.

Вместе с руководителем теротдела «Тямша» Ольгой Александровой и руководителем местного ТОС Натальей Смирновой глава округа поздравила жителей с открытием.

За несколько дней до открытия детям предложили придумать название их придомовой территории, центром которой стала новая площадка. Варианты предлагали и родители. Победило название, предложенное учащимися 2 «А» класса Тямшанской гимназии, – «Дружный дворик». За старания ребята получили диплом и небольшие подарки.