Николай Цискаридзе пообедал в одном из ресторанов Пскова

17:42, 26 сентября 2019, ПАИ

Российский артист балета, солист балета Большого театра Николай Цискаридзе пообедал в одном из ресторанов Пскова. Об этом сообщается в группе ресторанов «Пивной дом» «ВКонтакте».

«В эпоху социальных сетей до любой звезды рукой подать, зашёл в инстаграм, и вы как будто уже лучшие друзья. Но каждый раз, когда порог пересекает настоящая знаменитость, перехватывает дыхание и брови удивленно ползут вверх. Так случилось и в этот раз. Николай Цискаридзе заходил на обед, всем остался доволен», - сообщается в посте.

По словам сотрудников заведения общепита, осенью их «будут греть фото на память и тёплые воспоминания».