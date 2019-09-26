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Общество

Николай Цискаридзе пообедал в одном из ресторанов Пскова

Фото из группы "ВКонтакте" "Пивной дом"

Российский артист балета, солист балета Большого театра Николай Цискаридзе пообедал в одном из ресторанов Пскова. Об этом сообщается в группе ресторанов «Пивной дом» «ВКонтакте».

«В эпоху социальных сетей до любой звезды рукой подать, зашёл в инстаграм, и вы как будто уже лучшие друзья. Но каждый раз, когда порог пересекает настоящая знаменитость, перехватывает дыхание и брови удивленно ползут вверх. Так случилось и в этот раз. Николай Цискаридзе заходил на обед, всем остался доволен», - сообщается в посте.

По словам сотрудников заведения общепита, осенью их «будут греть фото на память и тёплые воспоминания».

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