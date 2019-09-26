Природоохранная прокуратура проверит системы ливневой канализации в Пскове

18:10, 26 сентября 2019, ПАИ

Псковская природоохранная прокуратура проверит системы ливневой канализации и водоотведения в городе. Соответствующую резолюцию в ведомство направят власти Пскова по итогам совещания 26 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рабочую встречу по вопросу функционирования систем провела исполняющий полномочия главы города Елена Полонская по инициативе депутата Псковской гордумы. В обсуждении участвовали директор муниципального предприятия «Специализированная служба» Сергей Федоров, заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов, депутаты ПГД Валерий Тюменцев, Галина Неваленная и Александр Баев, председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов и заместитель Псковского природоохранного прокурора Александр Здановский.

Сергей Федоров рассказал, что Специализированная служба обслуживает системы ливневой канализации на протяжении 142 километров, и только 60 из них нанесены на топографические карты. Администрация города и спецслужба создали электронную схему ливневки, в которой учли даже брошенные сети и колодцы. Теперь стоит вопрос их изношенности – большая часть канализационных сетей проложены в 50-е годы, и современные норма тогда прописаны не были. В связи с этим Сергей Федоров заявил о необходимости перекладки систем и расширении диаметра труб.

Он также подчеркнул, что проблемы связаны с недобросовестностью подрядчиков, которые убирают снег при помощи жестких химических реагентов и песка. Это наносит немалый урон системе, акватории рек Псковы и Великой. Более того, зачастую обнаруживают несанкционированные сбросы сточных вод, незаконные врезки в канализационные сети. В результате проверки хозяйства специалисты службы выявили более 100 таких врезок в частном секторе и на предприятиях.

«Необходимо провести комиссионное обследование всех сетей, взять «на карандаш» все несанкционированные вырезки и сбросы. Передать в оперативное управление всю систему ливневой канализации в «Специализированную службу», которая будет заниматься плановой работой, а не выполнять, как сейчас роль «спасателя». В связи с этим пересмотреть штатное расписание учреждения и предусмотреть средства на обновление парка спецтехники», - предположил Сергей Федоров.

Александр Баев констатировал, что самая большая проблема заключается в отсутствии хозяина. Он обратился к представителю природоохранной прокуратуры с просьбой подключиться к данному вопросу.

Также участники совещания предложили организовать претензионную работу, а на нарушителей накладывать штрафы, при этом увеличив их размеры. Заместитель природоохранного прокурора заметил, что ужесточение санкций возможно только на региональном уровне.

Виктор Мусатов подключился к разговору и сообщил, что инвентаризация муниципальной ливневой канализации проведена, часть имущества уже имеет контуры. По его словам, теперь планируется определить эксплуатирующую организацию, которая в дальнейшем будет нести ответственность за функционирование систем.

«Необходимо прийти к тому, чтобы при проведении дорожных работ перекладывались все старые сети. Надо заложить это требование в концепцию развития города», - обратил внимание Валерий Тюменцев.

«Мы оформим резолюцию и направим в адрес Псковской природоохранной прокуратуры обращение с перечнем объектов и просьбой провести их проверку», - резюмировала Елена Полонская. Она также заявила о возможности выйти с законодательной инициативой о пересмотре размера штрафов в Псковское областное Собрание депутатов. Поддержку в этих вопросах пообещали Виктор Мусатов и Александр Здановский.