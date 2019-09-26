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Общество

Депутат поднял вопрос благоустройства стоянки за вокзалом в Пскове

26 сентября на совещании псковских парламентариев с руководством Октябрьской железной дороги депутат Псковского областного Собрания Андрей Михайлов поднял вопрос благоустройства стоянки за вокзалом Пскова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Многие пассажиры «Ласточки» едут в Питер одним днём и оставляют свои машины у вокзала, но сделать это непросто. Привокзальная площадь для автотранспорта закрыта, стоянка за вокзалом не благоустроена, в итоге машину оставить негде. Надо заниматься этим вопросом», - сказал депутат.

Александр Котов отметил, что организация парковки – муниципальные полномочия, и предложил направить советующее письмо в администрацию Пскова. «Но надо понимать, что простого решения здесь нет, потому что превратить привокзальную площадь в парковку невозможно, свободной территории там нет, плюс необходимо учитывать вопросы обеспечения безопасности», - подчеркнул спикер регионального парламента.

Вице-спикер Юрий Сорокин поблагодарил железнодорожников за высокий европейский уровень пассажирских перевозок на «Ласточке», а затем посетовал на бюрократические проволочки при согласовании допуска к инфраструктуре РЖД при подведении газопровода. «Все требования выполнили, направили документы, два месяца прошло, но никаких согласований нет», - сказал он.

Коллегу поддержал Александр Котов, который подтвердил, что подобные жалобы часто звучат от предпринимателей. Он попросил железнодорожников не затягивать процедуры согласования, а также обозначил еще несколько волнующих граждан тем, в том числе обустройство доступных переходов через железнодорожные пути.

«Есть небольшие населённые пункты, например Плюсса и Карамышево, разделённые железнодорожными путями на две части. Чтобы пройти с одной стороны посёлка в другую, жителям, а это, в основном, люди преклонного возраста, приходится проходить по несколько километров. Понятно, что строить большие переходы там нерентабельно, но положить деревянный настил для удобства людей возможно?» - поинтересовался Александр Котов.

«Мы готовы рассмотреть подобные предложения и заявки», - ответила исполняющая обязанности начальника службы охраны труда и промышленной безопасности Наталья Зайцева.

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