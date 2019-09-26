25 тысяч рублей заплатит глава администрации одной из волостей Гдовского района за нарушение закона в сфере закупок

20:18, 26 сентября 2019, ПАИ

Штраф в размере 25 тысяч рублей назначен главе сельского поселения «Добручинская волость» Гдовского района за нарушение закона в сфере закупок. Дело об административном правонарушении в отношении главы администрации волости рассмотрело Псковское УФАС, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Гдовского района.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» главой волости принято решение о заключении контрактов с единственным поставщиком при наличии необходимости проведения конкурсных процедур.

Постановлением руководителя УФАС России по Псковской области глава сельского поселения «Добручинская волость» признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ и подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.