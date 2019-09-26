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Общество

Россияне стали реже делать заготовки на зиму

Жители России стали меньше делать домашних заготовок на зиму, пишет газета Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

По данным опроса, только 33% россиян консервирует на зиму фрукты и овощи, выращенные на собственном участке. Этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения: в 2015 году заготовки делали 47% россиян, а в 2011 году – половина жителей России.

Для 15% респондентов, делающих соленья и варенья, такие заготовки составляют половину или больше от общей продуктовой корзины. Пятая часть опрошенных обеспечивает заготовками от 30 до 49% своего зимнего рациона. Четыре года назад таких семей было почти в два раза больше — 37%.

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