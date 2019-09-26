Россияне стали реже делать заготовки на зиму

22:17, 26 сентября 2019, ПАИ

Жители России стали меньше делать домашних заготовок на зиму, пишет газета Известия» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

По данным опроса, только 33% россиян консервирует на зиму фрукты и овощи, выращенные на собственном участке. Этот показатель является самым низким за всю историю наблюдения: в 2015 году заготовки делали 47% россиян, а в 2011 году – половина жителей России.

Для 15% респондентов, делающих соленья и варенья, такие заготовки составляют половину или больше от общей продуктовой корзины. Пятая часть опрошенных обеспечивает заготовками от 30 до 49% своего зимнего рациона. Четыре года назад таких семей было почти в два раза больше — 37%.