Великолучанка доверилась выдававшему себя за работника банка мошеннику и лишилась денег

22:43, 26 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках 46-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился работником банка. Под предлогом приостановления транзакции денег он узнал все необходимые данные о карте пользователя, а затем списал с нее около 10 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Еще одной жертвой мошенников стал 50-летний житель Великолукского района. У него с карты при не выясненных обстоятельствах произошло списание 6 тысяч рублей. В настоящее время полицейские в рамках возбужденного уголовного дела разбираются с произошедшим.