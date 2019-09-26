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Великолучанка доверилась выдававшему себя за работника банка мошеннику и лишилась денег

В Великих Луках 46-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный и представился работником банка. Под предлогом приостановления транзакции денег он узнал все необходимые данные о карте пользователя, а затем списал с нее около 10 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Еще одной жертвой мошенников стал 50-летний житель Великолукского района. У него с карты при не выясненных обстоятельствах произошло списание 6 тысяч рублей. В настоящее время полицейские в рамках возбужденного уголовного дела разбираются с произошедшим.

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