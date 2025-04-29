16-летнего подростка разыскивают в Псковской области
16-летнего Илью Елисеева разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Подросток проживает в деревне Гораи Островского района. Сегодня, 29 апреля, он ушел из дома и не вернулся.
Особые приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.
Он был одет в коричневую кофту с капюшоном, темные спортивные штаны и белые кроссовки с темными полосами.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильи Елисеева, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
Жителя Псковской области осудили за незаконный вылов рыбы почти на полмиллиона рублей
Устанавливается личность погибшего пешехода, сбитого около Красино в Псковской области