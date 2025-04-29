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Происшествия

16-летнего подростка разыскивают в Псковской области

16-летнего Илью Елисеева разыскивают в Псковской области, сообщили ПАИ в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

Подросток проживает в деревне Гораи Островского района. Сегодня, 29 апреля, он ушел из дома и не вернулся.

Особые приметы: рост 178 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Он был одет в коричневую кофту с капюшоном, темные спортивные штаны и белые кроссовки с темными полосами.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильи Елисеева, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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