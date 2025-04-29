Полиция по горячим следам нашла истерзавших собаку псковичей

20:22, 29 апреля 2025, ПАИ

Псковская полиция установила всех участников инцидента, случившегося вечером 28 апреля на территории у стадиона Электрон. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Оперативно были изъяты видеозаписи камер наружнего видеонаблюдения. Благодаря свидетельствам очевидцев и неравнодушных граждан удалось установить личности молодого человека и девушки, которые участвовали в причинении собаке травм и ножевых ранений.

На данный момент граждане находятся в отделе полиции, с ними работают сотрудники отдела дознания УМВД России по городу Пскову.

Уточняются все детали случившегося. Кроме того, по месту жительства доставленных в полицию лиц обнаружена одежда со следами бурого вещества. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что живодёры оказались хозяевами собаки.