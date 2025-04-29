Полиция по горячим следам нашла истерзавших собаку псковичей
Псковская полиция установила всех участников инцидента, случившегося вечером 28 апреля на территории у стадиона Электрон. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Оперативно были изъяты видеозаписи камер наружнего видеонаблюдения. Благодаря свидетельствам очевидцев и неравнодушных граждан удалось установить личности молодого человека и девушки, которые участвовали в причинении собаке травм и ножевых ранений.
На данный момент граждане находятся в отделе полиции, с ними работают сотрудники отдела дознания УМВД России по городу Пскову.
Уточняются все детали случившегося. Кроме того, по месту жительства доставленных в полицию лиц обнаружена одежда со следами бурого вещества. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее сообщалось, что живодёры оказались хозяевами собаки.
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