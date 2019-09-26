Налог на криптовалюты могут ввести в России

23:00, 26 сентября 2019, ПАИ

Банковское сообщество предложило легализовать криптовалюты: признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом. В России это может привести к тому, что биткоины и иные криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ассоциации банков России.

«Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», - говорится в документе.

Обсуждение документа, который подготовило банковское сообщество, запланировано 8 октября на площадке ассоциации.