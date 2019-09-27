Михаил Ведерников: В Псковской области изменилось отношение к развитию туризма

10:27, 27 сентября 2019, ПАИ

«Отношение к развитию туризма в Псковской области за последние десятилетия серьёзно изменилось. Если раньше мало кто всерьёз рассматривал это направление как мощную точку роста экономики, то сегодня даже в федеральной стратегии пространственного развития оно определено как естественная и перспективная экономическая специализация нашего региона», - подчеркнул губернатор Михаил Ведерников в поздравлении со Всемирным Днём туризма.

По словам главы региона, подтверждение этой мысли наблюдается в непрерывном росте туристического потока, успешном участии в федеральных проектах, таких как «Серебряное ожерелье России», «Русские усадьбы» и «Императорский маршрут», в признании исторических памятников на международном уровне и включении их в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«О произошедших изменениях свидетельствует уже то, что в настоящее время мы говорим не столько о нереализованном потенциале, сколько о поддержании динамично растущего туристского сектора. При этом всегда нужно помнить, что никакие фундаментальные исторические и экономические факторы не смогут заменить активное бизнес-сообщество, гостеприимство и самобытность современных жителей Псковской области, общую готовность отрасли к изменениям и освоению новых возможностей и ресурсов», - отметил Михаил Ведерников.

В своём поздравлении он поблагодарил сотрудников туристической сферы за отличную работу, инвесторов — за доверие к области, жителей — за содействие во всех начинаниях региональных и муниципальных властей.

«Мы добились серьезных результатов и готовы двигаться дальше. Уверен, наши общие усилия позволят и впредь ставить новые рекорды, помогут обеспечить стабильное и системное развитие туризма в Псковской области», - подытожил губернатор.