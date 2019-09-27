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Общество

Сергея Дмитриева разыскивают волонтеры телепроекта «Жди меня» в Псковской области

В Псковской области разыскивают Сергея Дмитриева, 1982 года рождения, уроженца города Новая Каховка (теперь Таврийск) Херсонской области Украины. Как сообщили Псковскому агентству информации волонтеры телепроекта «Жди меня» в регионе, заявку на поиск оставил Дмитрий Селюков, дядя разыскиваемого.

Дмитрий Селюков рассказал, что его ныне покойная двоюрдная сестра Людмила Селюкова являлась матерью разыскиваемого Сергея Дмитриева, с которыми он виделся последний раз в декабре 1989 года в Таврийске. С тех пор родственные связи были утеряны. Дядя попытался найти родственника через социальные сети - безуспешно. Чепрез официальные базы данных узнал, что молодой человек продал дом и переехал. 

Отмечается, что Таврийск Сергей Дмитриев покинул в 2005-2006 годах. «Больше никаких данных о нём у меня нет», — добавил Дмитрий Селюков.

Он предполагает, что племянник может находиться в Псковской области. 

Связаться с волонтерами в регионе можно по электронной почте pskovnews@mail.ru. 

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