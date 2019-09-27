Порховские зоозащитники приютили лису

11:00, 27 сентября 2019, ПАИ

В Порхове в приюте для бездомных животных «Добрый (Северо-Запад)» поселилась лиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в организации.

Лису привезли местные жители пару недель назад. Она попала под колеса автомобиля. Животное вылечили и назвали Алисой. Как только лиса пришла в себя, она разобрала клетку и убежала, но недалеко.

«Видимо, ей понравилась наша еда и доброе и уважительное отношение к животным. И она осталась жить в приюте», - рассказала Ульяна Круглицкая. По её словам, днём Алиса греется на солнце и следит за жизнью приюта и собаками, а ночью спит в боксах. «Кушает хорошо, съедает всю положенную еду, но к рукам не подходит», - добавила зоозащитница. Она отметила, что с тех пор как Алиса поселилась в приюте, между боксами и вольерами перестали бегать крысы, и их стало в разы меньше.

Недавно в приюте временное жилье нашел и раненый аист. На помощь пришли волонтеры-орнитологи, они забрали его на лечение.

В «Добрый» поступают животные из разных районов области и городов Северо-Запада. Здесь живут собаки и кошки, оставшиеся без крыши над головой, раненые, попавшие под машины. Иногда появляются и другие обитатели. Волонтеры оказывают животным необходимую помощь, в том числе медицинскую, занимаются пристройством бездомных четвероногих. Как и все остальные приюты, этот содержится за собственные средства зоозащитников и пожертвования неравнодушных людей.