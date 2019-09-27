Два из трех обращений жителей Псковской области помогает решить работающая с социальными сетями программа

11:23, 27 сентября 2019, ПАИ

С начала 2019 года специальная программа «Инцидент менеджмент» помогла обработать и разрешить более 2 тысяч обращений жителей Псковской области. Данная программа работает с социальными сетями, мониторит посты и направляет их в ведомства. Отвечающие за решение вопросов. Как рассказали Псковскому агентству информации, в Псковской области около 70 процентов жалоб обрабатываются именно с помощью данной программы. Действует она повсеместно, используется и в других регионах. Но в Псковской области показатели разрешенных проблем довольно высоки.

Программа сама отбирает сообщения в соцсетях, генерирует их, в том числе, объединяя в сюжет схожие темы. О принятом решении автор поста информируется в течение суток.

Работает программа семь в дней в неделю.