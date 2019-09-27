В Пскове перед судом предстанет подозреваемый в закладке наркотиков житель Тюменской области

11:34, 27 сентября 2019, ПАИ

Житель Тюменской области предстанет перед судом в Псковской области по обвинению в совершении 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В июле 2017 года было образовано преступное сообщество, члены решили заняться незаконным сбытом наркотических средств на территории Псковской области. Они продавали запрещенные в России синтетические наркотики бесконтактным способом - через закладки с использованием сайта в Интернете, электронных платежных систем и сервиса мгновенного обмена электронными сообщениями.

Злоумышленники помещали наркотики в места закладок, информацию о них сохраняли на сайте. Покупатели через сайт и другие ресурсы сервиса выбирали вид, массу наркотиков, город и район для приобретения, способ оплаты, а затем получали номера счетов для внесения платежа. После оплаты им предоставляли географические координаты, адреса и приметы закладок.

В то же время в Пскове, Острове, Порхове, Опочке, Невеле и Великих Луках на жилых домах и других зданиях для привлечения внимания населения преступники наносили граффити с указанием сайта или информационных ресурсов сервиса. В Сети участники преступного сообщества использовали псевдонимы, чтобы разъяснять пользователям порядок оплаты и предоставляли бесплатные пробы наркотиков для привлечения потенциальных клиентов.

В период с 6 декабря 2017 по 18 мая 2018 года в данном сообществе фигурировал 31-летний обвиняемый. Он действовал в составе звена «закладчиков»: получал оптовые партии наркотических средств, хранил их и помещал в указанные места на территории Пскова для дальнейшей реализации заказчикам.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики при личном досмотре обвиняемого и в местах закладок. Он обвиняется в особо тяжких преступлениях по пункту «а» части 4 статьи 228.1 УК РФ, по пунктам «а, г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, по части 2 статьи 210 УК РФ. Санкции данных статей предусматривают наказание в виде длительных сроков лишения свободы.