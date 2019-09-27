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Политика

Галина Невалённая вошла в состав социального комитета Псковской гордумы

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая вошла в состав социального комитета гордумы и в комиссию по депутатской этике. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессии гордумы, проходящей 27 сентября.

Кроме этого, Галина Неваленная стала членом фракции «Единой России» в Псковской городской Думе. Удостоверение депутата Галине Неваленной в этот день вручила исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

8 сентября в Единый день голосования кандидат от «Единой России» Галина Невалённая выиграла выборы в гордуму, получив 34,38% голосов избирателей (613 голосов).

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