Второе заседание «Ганзейского клуба» пройдёт в Пскове 17 октября

11:52, 27 сентября 2019, ПАИ

17 октября в 18:00 в Псковском городском молодежном центре (улица Максима Горького, 15) состоится второе заседание Ганзейского клуба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Темой встречи станут города-побратимы Псков и Нойс (Германия), а также Перт (Шотландия). Лекция будет посвящена истории городов и их взаимодействию с Псковом. Помимо этого, будет проведена викторина и чаепитие.

В мероприятии может принять участие молодёжь, которой интересна ганзейская тематика и международные связи. Места на заседании ограничены, поэтому следует записаться в группе «Молодежное ганзейское движение Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

С 27 по 30 июня в Пскове проходили 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. По данным правоохранительных органов участниками всех ганзейских мероприятий стали более 200 тысяч человек. Псков оказался вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.