0
16:29
В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
16:14
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
15:22
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
13:56
ФОТОФАКТ: «Боевой» КАМАЗ приехал в Псков
12:50
Непрерывные практики студентов в органах исполнительной власти начнутся с октября в Псковской области
12:23
Специализированная служба будет отвечать за мост через Пскову в Финском парке
11:30
Администрация Пскова обязалась высадить деревья на улице Яна Фабирициуса взамен спиленных
Еще новости
Общество

Второе заседание «Ганзейского клуба» пройдёт в Пскове 17 октября

17 октября в 18:00 в Псковском городском молодежном центре (улица Максима Горького, 15) состоится второе заседание Ганзейского клуба. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Темой встречи станут города-побратимы Псков и Нойс (Германия), а также Перт (Шотландия). Лекция будет посвящена истории городов и их взаимодействию с Псковом. Помимо этого, будет проведена викторина и чаепитие.

В мероприятии может принять участие молодёжь, которой интересна ганзейская тематика и международные связи. Места на заседании ограничены, поэтому следует записаться в группе «Молодежное ганзейское движение Пскова» в социальной сети «ВКонтакте».

С 27 по 30 июня в Пскове проходили 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. По данным правоохранительных органов участниками всех ганзейских мероприятий стали более 200 тысяч человек. Псков оказался вторым российским городом, который принял на своей земле этот международный праздник. Подготовку контролировал федеральный оргкомитет под руководством вице-премьера Ольги Голодец и региональный оргкомитет под руководством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Псковская Ганза
Второе заседание «Ганзейского клуба» пройдёт в Пскове 17 октября Ралли «Псков Ганзейский»: Куда стоит отправиться зрителям ПсковГУ поможет коллегам из Нойса провести Ганзу Центр Пскова перекроют вечером 27 сентября Олег Мыслевич: С 2002 года мы смогли вырастить свой судейский состав и службу безопасности для обеспечения ралли Три псковских экипажа выступят в финале Кубка России по ралли Более 60 экипажей выйдут на старт ралли «Псков Ганзейский» 45 экипажей подали заявки на участие в ралли «Псков Ганзейский» Финал моносерии LADA Rally Cup состоится в рамках ралли «Псков Ганзейский» В связи с отменой ралли «Санкт-Петербург» вырастет число участников финала кубка России в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
27 сентября 2019
В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
27 сентября 2019
«Дерзкие аферисты» из Пскова стали героями программы Андрея Малахова о мошенниках Санкт-Петербурга
ФОТОФАКТ: «Боевой» КАМАЗ приехал в Псков
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: «Боевой» КАМАЗ приехал в Псков
Непрерывные практики студентов в органах исполнительной власти начнутся с октября в Псковской области
27 сентября 2019
Непрерывные практики студентов в органах исполнительной власти начнутся с октября в Псковской области
Специализированная служба будет отвечать за мост через Пскову в Финском парке
27 сентября 2019
Специализированная служба будет отвечать за мост через Пскову в Финском парке
Администрация Пскова обязалась высадить деревья на улице Яна Фабирициуса взамен спиленных
27 сентября 2019
Администрация Пскова обязалась высадить деревья на улице Яна Фабирициуса взамен спиленных
И. о. председателя Псковского облсовпрофа назначен Андрей Хришкевич
27 сентября 2019
И. о. председателя Псковского облсовпрофа назначен Андрей Хришкевич

Идет загрузка...