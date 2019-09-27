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Общество

Систему уличного видеонаблюдения в Пскове передадут в управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях

Систему уличного видеонаблюдения, находяющуюся в собственности города Пскова, безвозмездно передадут в областное управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях. Соответствующее решение одобрили депутаты Псковской городской Думы на 39-й сессии 27 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Указанная система видеобнаблюдения установлена на улицах Калинина и Свердлова, а также в парках Пскова. Ранее этот вопрос выносился на сессию, но рассмотрен не был, поскольку депутатов смутила стоимость видеокамер – около 150 тысяч рублей за штуку, тогда как в интернете их стоимость составляла по 50 тысяч рублей за штуку.

Заместитель главы администрации Пскова Валентина Зубова пояснила депутатам, что при подготовке документов о передаче на баланс была допущена ошибка, которая стала причиной неверного определения балансовой стоимости камер. В итоге камеры были поставлены на учёт про неверной цене.

По ее словам, весь комплекс видеонаблюдения стоит 17 млн 249 тысяч рублей: 10 млн рублей – это стоимость инфраструктуры, 5 млн рублей – стоимость угловых камер в количестве 96 штук, и 1 млн рублей стоят 10 поворотных камер. «Стоимость каждой угловой камеры 60 тысяч, поворотная камера стоит 100 тысяч рублей. Ещё 4 километра сетей», — пояснила Валентина Зубова.

Она подчеркнула, что передача системы видеонаблюдения в управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях нужна для того, чтобы госучреждение полностью занималось ее обслуживанием и получало информацию с камер, которые будут работать в рамках программы «Безопасный город». Валентина Зубова отметила, что если видеонаблюдение не передать, то встанет вопрос о создании собственного учреждения для обслуживания этой системы. Кроме того, имеется представление прокуратуры о передаче комплекса видеонаблюдения.

Отмечалось, что соответствие стоимости камер существующим цена проверила Контрольно-счётная палата.

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