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Почти 300 тысяч перевели мошенникам жители Псковской области

В результате действий мошенников жители Псковской области лишились почти 300 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону. 

В Великих Луках жертвой злоумышленников стала 46-летняя горожанка. Она пришла в полицию с заявлением о том, что 26 сентября ей на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сказал, что с банковской карты великолучанки мошенники, якобы, хотят снять деньги, в связи с чем нужно как можно скорее перевести имеющиеся средства на номер банковской ячейки. В итоге женщина лишилась более 100 тысяч рублей. 

Аналогичная мошенническая схема была применена в отношении жителей Пскова, Печор и Себежского района. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

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