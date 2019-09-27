Управление строительства и капремонта Пскова возглавил Павел Андреев

12:14, 27 сентября 2019, ПАИ

Павел Андреев возглавил Управление строительства и капитального ремонта администрации Пскова. За заключение с ним трудового договора депутаты Псковской городской Думы проголосовали на сессии 27 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Кандидатуру Павла Андреева в ходе тайного голосования поддержали 21 депутат, 1 был против. Павел Андреев был исполняющим обязанности начальника Управления с декабря 2017 года, после ухода Светланы Исекеевой с поста руководителя. До этого он работал заместителем начальника правления строительства и капитального ремонта.

«Всем большое спасибо. Особенные слова благодарности главе администрации Пскова, курирующим замам, депутатам за оказанное доверие. Будем также строить и воссоздавать наш город дальше», - сказал Павел Андреев.