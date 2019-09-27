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Общество

Специализированная служба будет отвечать за мост через Пскову в Финском парке

Депутаты Псковской городской Думы закрепили за Специализированной службой на праве оперативного управления мост через Пскову в Финском парке. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессии гордумы 27 сентября.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков пояснил, что комитет по управлению муниципальным имуществом города является просто балансодержателем. Он подчеркнул, что все мосты должна обслуживать Специализированная служба: поддерживать сооружения в рабочем состоянии, периодически окрашивать их, ремонтировать ступени.

Депутат Александр Баев спросил, требует ли это дополнительных средств для специализированной службы и расширения штата.

«Вот ещё дамбу и пару мостов передадим и поднимем такой вопрос», - ответил Александр Братчиков

Александр Баев выступил за то, чтобы вернуть эти полномочия в город, чтобы муниципалитет содержал сооружения своими силами, «а не рассчитывал на каких-то подрядчиков».

Также в оперативное управление Специализированной службе передали ливневую канализацию на улицах Калинина и Красных Просвещенцев

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