Прокуратура предлагает поправить Устав Пскова

12:29, 27 сентября 2019, ПАИ

Прокуратура Пскова предлагает внести изменения в Устав Пскова, передает корреспондент Псковского агентства информации с 39-й сессии Псковской городской Думы, которая проходит 27 сентября.

Представили прокуратуры пояснили, что речь идёт о дополнении полномочий администрации Пскова пунктом об определении места для проведения исправительных работ осуждённых. Отмечалось, что городская администрация и сейчас ведет эту деятельность, но она не прописана в Уставе.

Ещё одно изменение касается приведения Устава города в «чёткое соответствие» с федеральным законодательствам о госзакупках. В ходе сессии вопрос сняли для детальной проработки.