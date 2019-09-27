Непрерывные практики студентов в органах исполнительной власти начнутся с октября в Псковской области

12:50, 27 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина договорились о взаимодействии по реализации проекта «Непрерывные практики студентов ПсковГУ в органах исполнительной власти Псковской области», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

«Для ребят это будет хорошей возможностью получить практические знания и необходимый опыт, иметь гарантированное рабочее место по окончании вуза. Получить рекомендации при трудоустройстве в организации и на предприятия. Для нас и органов местного самоуправления — это «скамейка запасных», кадровый резерв молодых специалистов», — отметил Михаил Ведерников.

В рамках проекта студенты профильных направлений с октября начнут проходить практику в органах исполнительной власти региона.

Также Наталья Ильина рассказала, что ПсковГУ принял на 30% больше заявлений от абитуриентов очного отделения. В результате на программы среднего профессионального образования поступили на 200 человек больше, а на программы высшего образования — на 150 первокурсников.

Кроме этого, врио ректора сообщила о ходе строительства кампуса ПсковГУ. По ее словам, договор с предыдущим генподрядчиком расторгнут в одностороннем порядке из-за срыва сроков и отсутствия у компании оборотных средств для дальнейшего проведения работ. С новой подрядной организацией — строительным управлением ФСИН России — договор подписан 6 сентября.

Представители генподрядчика проводят приемку работ, которые проведены к настоящему времени, а также планирование и проверку субподрядных организаций. Она обратила внимание, что для бесперебойной организации работ и оперативного решения вопросов на объекте регулярно проводятся совещания с участием специалистов органов власти региона и подрядных организаций.

Наталья Ильина также рассказала о работах по модернизации материально-технической базы ПсковГУ, которая ведется в том числе при поддержке ряда псковских предприятий и организаций — потенциальных работодателей для выпускников. За счет экономии средств вузу удалось направить дополнительно 3 млн рублей на ремонт студенческих общежитий.