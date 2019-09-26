Новые тренажёры установили в городском парке Порхова

12:51, 27 сентября 2019, ПАИ

В Порхове в городском парке в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» и партпроекта «Единой России» «Городская среда» установили уличные тренажёры. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель комитета по спорту Псковской области Иван Штылин.

«Хороший пример для других муниципалитетов по созданию общественных пространств и мест активного досуга горожан», - уверен он.

Иван Штылин добавил, что в 2019 году в районах Псковской области будут установлены 10 площадок комплекса ГТО в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Оборудование уже поставлено, скоро начнется его установка.

В 2017 году порховский городской парк попал в список объектов, которые реконструируют за счёт программы «Парки малых городов» в рамках федерального проекта «Благоустройство городской среды». В ближайшие годы парк превратится в полноценный культурно-оздоровительный комплекс со спортивной и детской площадками, летней эстрадой. Планируется сделать дорожки и освещение.