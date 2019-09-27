Псковичка вышла в финал всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог - 2019»

13:02, 27 сентября 2019, ПАИ

По решению жюри псковский учитель-дефектолог Центра специального образования №1 Алена Никандрова вышла в финал 2-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог — 2019». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. ранее Алена Никандрова стала победителем областного этапа конкурса «Учитель-дефектолог-2019»

В финале, который состоится с 2 по 3 октября в Москве, примут участие 20 сильнейших педагогов-дефектологов. Отмечается, что псковичке также предстоит провести учебное (коррекционное) занятие с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, продемонстрировав разные творческие подходы в работе с особыми детьми

Торжественная церемония награждения пройдет 4 октября в Государственном Кремлевском Дворце. Конкурс учрежден Министерством просвещения России и проводится при поддержке Межрегионального Союза дефектологов.