Семейные ценности: Михаил Ведерников рассказал о родительской любви и воспитании

10:44, 17 сентября 2026, ПАИ

О семейных ценностях, родительской любви и воспитании детей рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках проекта Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

Михаил Ведерников рассказал, как присутствовал при рождении одного из своих детей. Роды проходили в формате партнёрских, пока врач задерживался, он оказывал поддержку супруге и помогал медицинскому персоналу. «Я, конечно, волновался, но старался помочь», – вспоминает губернатор.

Сегодня Михаил Ведерников гордится своими детьми. Его дочь получила образование биолога, завершает обучение в бакалавриате и уже работает по специальности. А сын разбирается в международной политике и знает историю – Михаил Ведерников отметил его глубокие знания в этих областях.

Отец самого Михаила Ведерникова учил жить честно, а мать давала безусловную любовь, поддержку и заботу. Глава региона признался, что не успел сказать отцу всего, что хотел, и поблагодарить его. До сих пор он размышляет, как отец оценил бы тот или иной его поступок, и хотел бы, чтобы тот им гордился. «Папа в большей степени воспитывал мужчину, а мама научила любить», – поделился Михаил Ведерников.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. Сегодня, 17 сентября, исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.