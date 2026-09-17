Более 115 тысяч жителей Псковской области прошли диспансеризацию с начала года

11:01, 17 сентября 2026, ПАИ

Более 115 тысяч жителей Псковской области прошли диспансеризацию и профилактические осмотры с начала 2026 года, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

Обследования проводятся бесплатно по полису ОМС в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению президента РФ с 2025 года. Программа диспансеризации в регионе была существенно расширена: базовый скрининг дополнен новыми исследованиями для раннего выявления серьёзных заболеваний.

В частности, для диагностики болезней системы кровообращения предусмотрен анализ на липопротеин для пациентов 18–40 лет, позволяющий оценить риск инфаркта и инсульта. Липидный профиль рекомендован до 39 лет – раз в шесть лет, после сорока – раз в три года. В онкологический скрининг включены тест на вирус папилломы человека для женщин 21–49 лет и анализ крови на простатспецифический антиген для мужчин старше 45 лет. С 25-летнего возраста раз в десять лет доступно обследование на гепатиты, включая гепатит С.

Особое внимание уделяется доступности обследований для жителей отдалённых населённых пунктов. В области системно работают передвижные медицинские комплексы, которые разворачиваются на базе местных фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь можно сдать анализы, проверить давление, сделать ЭКГ, рентген и маммографию, а также проконсультироваться с узкими специалистами.

Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру поликлиники по месту жительства или онлайн на портале «Госуслуги». Гражданам до 39 лет обследование положено раз в три года, после 40 лет – ежегодно. Работающим по трудовому договору работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.