Телефоны, которые важно знать каждому жителю Псковской области
В экстренной ситуации важно не растеряться и быстро связаться с нужной службой. Сохраните номера экстренных служб Псковской области, чтобы они всегда были под рукой.
В карточках мы собрали основные телефоны, по которым можно обратиться за помощью. Перешлите информацию близким – эти номера могут пригодиться в самый неожиданный момент.
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