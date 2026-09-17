Телефоны, которые важно знать каждому жителю Псковской области

10:41, 17 сентября 2026, ПАИ

В экстренной ситуации важно не растеряться и быстро связаться с нужной службой. Сохраните номера экстренных служб Псковской области, чтобы они всегда были под рукой.

В карточках мы собрали основные телефоны, по которым можно обратиться за помощью. Перешлите информацию близким – эти номера могут пригодиться в самый неожиданный момент.