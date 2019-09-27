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Общество

В Пскове займутся вопросом организации образования детей с сахарным диабетом

В Пскове займутся вопросом медицинского сопровождения страдающих сахарным диабетом воспитанников дошкольных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения «Единой России».

Обсуждение организует партийный проект «Новая школа» по итогам рассмотрения обращения представителя общественной организации «ЭндоЖизнь» Елены Перминовой в региональной приемной «Единой России».

«Те условия, которые созданы сейчас, не дают возможности нормально посещать детский сад. Пребывание там ограничивается 2-2,5 часами», - рассказала общественница и мать ребенка с эндокринным заболеванием. - Как мне оставить ребенка на попечении детского сада на целый день, если ему может быть оказана только экстренная помощь, а постоянного медицинского наблюдения и контроля не предусмотрено». Елена Перминова заметила, что в 2018 году в Псковской области числился 21 ребенок с сахарным диабетом.

Она заявила о необходимости разработки механизмов решения существующей проблемы. В частности, можно предусмотреть организацию в детских садах специальных условий для детей сахарным диабетом и соблюдение принципов питания этой категории воспитанников.

Региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат областного Собрания Владимир Яников согласился, что эту тему нужно широко и детально обсудить с представителями комитетов по образованию и здравоохранению, администрации города Пскова. Совещание по вопросу организации образования детей с сахарным диабетом он предложил провести в ближайшее время.

Встреча с гражданами состоялась в региональной приёмной 27 сентября в рамках Всероссийского дня приема родителей дошкольников.

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