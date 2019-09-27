Объявлен аукцион на реставрацию усадьбы гражданского губернатора в Пскове

14:01, 27 сентября 2019, ПАИ

Объявлен аукцион на реставрацию и работы по приспособлению усадьбы Н. А. Беклешева (первое здание Псковской губернской гимназии), расположенной на улице Георгиевской, 4 в Пскове. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 46 млн 735 тыс. 481 рубля. Источник финансирования - средства бюджета города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. Деньги предусмотрены в рамках реализации проекта «Сохранение и продвижение культурного и исторического наследия в России и Латвии» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Латвия 2014-2020».

Здание планируется приспособить под городской туристический и информационный центр и дом творческих индустрий. Работы необходимо выполнять в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Августина» в 2017 году. Проект предусматривает ремонт перекрытий, полов и потолков, облицовку стен, замену окон и дверей. Также подрядчику необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента, сделать лестницы, привести в порядок фасад, крышу и внутренние сети водоснабжения, электроснабжения и канализации, смонтировать вентиляцию и отопление, провести сети связи, благоустроить территорию. Работы нужно завершить к 1 декабря 2020 года.

Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 4 октября.

Усадьба является объектом культурного наследия. «Деревянный на каменном фундаменте дом, расположенный в третьем квартале первой части Пскова, в приходе Воскресенской церкви» принадлежал в 1780-х годах Е. Е. Сиверсу. В 1789 году этот дом купил псковский дворянин Николай Беклешев - боевой офицер, участник турецкого похода 1769 года. К 1795 году, после выхода в отставку и службы в органах суда Псковского наместничества, он дослужился до должности псковского вице-губернатора, а в 1798 году стал псковским гражданским губернатором.

В 1793 году Н. Беклешев фактически возвёл новый дом, включив в объём его первого этажа купленную традиционную средневековую трёхчастную постройку, принадлежавшую Е. Сиверсу. Значительное увеличение размеров дома и изменение конфигурации в плане в архитектурном отношении преобразило эту часть города.