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Общество

Омбудсмен Анна Кузнецова предложила создать реестр слепоглухих детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать реестр детей с одновременным нарушением слуха и зрения. Об этом 27 сентября, пишет ТАСС.

«Нужно решать задачу несовершенства нашего законодательства, уточнения норм. Как минимум нужно начать вести реестр этих детей. Учитывать их, чтобы мы оперировали данными не благотворительных организаций и общественных фондов, а данными статистики, которая у нас есть», - приводит ее слова издание.

Анна Кузнецова отметила, что в настоящее время слепоглухота не выделена в отдельный вид нарушений здоровья. «Это выражается в том, что телевизоры с субтитрами и говорящие будильники этим людям одинаково не подходят, а все это входит в средства реабилитации. Мы понимаем, что зарегистрироваться или оформить инвалидность можно либо как слепому, либо как глухому. А здесь, когда они находятся в сочетании, мы понимаем, что эти средства реабилитации мало для них эффективны», - пояснила она.

Детский омбудсмен также сообщила о нехватке специалистов для работы со слепоглухими детьми. По ее словам, есть и трудности с организацией образовательного процесса детей с нарушениями слуха и зрения.

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