Жест «окей» признали расистским

14:20, 27 сентября 2019, ПАИ

Неправительственная организация американских евреев «Антидиффамационная лига» признала довольно распространенный жест «окей» (кольцо из большого и указательного пальцев) разжигающим ненависть и обозначающим «превосходство белой расы», пишет Лента.ру.

В организации считают нужным проинформировать правоохранительные органы и общественность о значении жеста, который может «служить первым предупреждающим знаком для присутствия ненавистников в обществе или школе».

Отмечается, что искриминационный жест зародился в онлайн-движении американских альт-правых, имея значение «власть белой расы». Этот жест в суде демонстрировал подозреваемый по делу о расстреле людей в мечетях новозеландского города Крайстчерч.

Между тем этот жест встречается нередко в кинолентах и видеоклипах. К примеру, его использует персонаж Эдди Мерфи в фильме «Полицейский из Беверли Хиллз».