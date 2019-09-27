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Концерт органной и вокальной музыки «Мелодия души» состоится в Печорах 27 сентября

Концерт органной и вокальной музыки «Мелодия души» состоится 27 сентября в 18:30 в лютеранской церкви Святого Петра в Печорах, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

В концерте выступят солистка государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Тамара Кузнецова (сопрано), а также лауреаты международных конкурсов Денис Маханьков и Дина Ихина (орган).

В программе: И. С. Бах - «Quia respexit» из Магификата; И. С. Бах - токката и фуга ре минор; Э. Вилла-Лобос - ария из «Бразильской бахианы» No.5; Г. Ф. Гендель - Hornpipe из сюиты «Музыка на воде»; В. А. Моцарт - ария Памины из оперы «Волшебная флейта»; Г. Ф. Гендель - «Tornami a vagheggiar» из оперы «Альцина»; Д. Шостакович - фуга ми-бемоль минор; К. Молчанов - вокализ Лизы Бричкиной из оперы «А зори здесь тихие»; Л. Вьерн - «На Рейне»; Moon river из к/ф «Завтрак у Тиффани»; Э. Л. Уэббер - «Think of me» из мюзикла «Призрак оперы».

Лютеранская церковь Святого Петра находится по адресу: Печоры, улица Гагарина, 12а.

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