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Общество

Пскович погасил долг ради возможности остаться на свободе

В Псковской области должник оплатил уголовный штраф, назначенный за незаконное хранение наркотиков, из-за угрозы реального лишения свободы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина обязан был выплатить 15 тысяч рублей за преступление, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ. Судебный пристав уведомил его о возбуждении исполнительного производства и последствиях неоплаты долга в срок. Так, уголовный штраф может быть заменен иным видом наказания, в том числе реальным лишением свободы. Кроме того, должника ограничили в праве выезда за пределы РФ.

Однако должник исполнил решение суда частично, оплатив только 10 тысяч рублей.

В связи с этим судебный пристав-исполнитель направил в суд представление о замене штрафа другим видом наказания. Но должник продолжал игнорировать решение, не явился на четыре судебных заседания. После продолжительных поисков он узнал о своих перспективах и предоставил в суде квитанцию об оплате оставшейся задолженности.

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