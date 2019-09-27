Двум псковским семьям помогли устроить малышей в детские сады

15:31, 27 сентября 2019, ПАИ

Места в детских садах для двух псковских детей помогли найти по итогам встреч в общественной приемной партии «Единая Россия» в рамках Всероссийского дня приема родителей дошкольников 27 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии.

Так, местная жительница попросила оказать содействие с устройством её ребенка в детский сад «Кораблик». Семья планировала переезд и отказалась от зачисления в это дошкольное учреждение, но обстоятельства изменились и адрес проживания семьи остался прежним.

Также оказана помощь псковской семье, проживающей в деревне Борисовичи. Для ребенка нужно было получить место в детском саду недалеко от дома. Юный пскович начнёт посещать детсад на улице Михаила Егорова в январе 2020 года, строительство данного учреждения завершат в конце текущего.

В ближайшее время планируется решить вопрос и о переводе ребенка из одного детского сада в другой. Псковичка пожаловалась на неудобство расположения того учреждения, в которое в настоящее время ходит ее сын. Женщина уточнила, что это влияет на её график и не позволяет найти достойную работу. «Мы постараемся вам помочь и найти вакантное место в ближайшем детском саду», - заверила депутат Псковского областного Собрания, активист партийного проекта «Новая школа» Лидия Драгунова.