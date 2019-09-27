В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»

16:29, 27 сентября 2019, ПАИ

В Пскове 27 сентября подвели итоги третьего регионального конкурса «Моя семейная история», проводимого Государственным архивом Псковской области и «Комсомольской правдой — Псков». Строгое жюри назвало сильнейшие работы в трех возрастных группах: учащиеся 1-5 классов школ, 6-11 классов, студенты.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, торжественная церемония прошла в проектном офисе «Команды 2018» в областной столице.

Гостями стали не только участники конкурса, но и их педагоги. Для собравшихся организовали выставку представленных на конкурс работ. В этом году организаторы принимали родословные. Они были выполнены в самых разных формах — от вышивки и выжигания по дереву до сложных компьютерных программ.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова











































«На самом деле не важно, какое место каждый из вас занял, - обратился к собравшимся директор Государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин. - Для истории своей семьи вы сделали очень многое. Ребята под четким руководством пап и мам, дедушек и бабушек собрали информацию, все это структурировали, визуализировали. Кто-то захотел использовать современные компьютерные технологии, кто-то уделял особое внимание глубине проработки исследования и подтверждал документами представленные материалы. Отдельная благодарность педагогам, которые были настоящими научными руководителями». Таких наставников отметят благодарственными письмами.

Председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов, предваряя вручение наград, подчеркнул, что подобные конкурсы необходимо проводить в масштабах всей страны. «Мы утрачиваем семейные ценности, и такого рода работа позволяет нам изменить подход к жизни. Нужно изучать нашу историю, семейную историю. Важно знать историю наших предков ведь она тесно переплетается с историей страны, историей мира. Это не просто патриотическое воспитание, это преемственность поколений, это укрепление семейный ценностей», - сказал он.

В группе 1-5 классов 1 место занял Никита Стельмах из Опочецкой школы. Второе место было присуждено Кристине Стельмашёнок из Псковского педагогического комплекса. Третье — Дарье Матвеевой из Гуманитарного лицея Пскова.

В группе учащихся 6-11 классов лидером стал Леонид Егоров из Быстрецовской основной общеобразовательной школы - филиала Карамышевской средней школы. Второе место у Полины Фуриной из гимназии имени Софьи Ковалевской (Великие Луки). Третье — у Полины Васильевой из средней общеобразовательной школы №3 Порхова.

В старшей возрастной группе первое место присуждено Виктории Князевой, второе — Светлане Авотень, обе — студентки Псковского областного колледжа искусств.

Все победители получили ценные подарки.

По просьбе членов жюри благодарственными письмами и книгами по истории страны и Псковской области отметили и ряд конкурсантов, не завоевавших призовые места. Это Анна Изотова из Качановской средней школы (Палкинский район), Дмитрий Мутович из Дедовичской средней школы, Станислав Богданов из Павской средней общеобразовательной школы (Порховский район), Софья Зиновьева из школы №9 (Великие Луки), Юлия Гринченкова и Ксения Гуляева их Новоржевской средней школы.

«В этом году работы всех конкурсантов были удивительными и яркими. Это самые настоящие произведения искусства, - рассказала главный редактор Псковского агентства информации Ирина Потапова, входившая в состав жюри конкурса. - Чтобы развернуть некоторые работы и оценить их потребовалась помощь не одного человека. Видно, что создавались они всеми членами семьи. В этом как раз и кроется одна из целей конкурса — объединить и сплотить разные поколения».

В 2019 году конкурс прошел при поддержке проекта «Команда 2018» и Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги», Псковского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Псковской региональной общественной молодежной организации «Вечевой орден», Псковского городского молодежного центра.