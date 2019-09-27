16-летнюю школьницу из Острова наказали за оскорбление знакомой

15:55, 27 сентября 2019, ПАИ

16-летнюю школьницу из Острова наказали за нецензурное оскорбление знакомой, сообщили Псковскому агентству информации в межрайонной прокуратуре.

Девушка в социальной сети «ВКонтакте» отправила своей знакомой, тоже несовершеннолетней, аудио-сообщение. Эксперты впоследствии подтвердили: в послании содержались нецензурные оскорбления, которые «унизили ее честь и достоинство».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав признала школьницу виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

Ее подвергли наказанию в виде административного предупреждения.