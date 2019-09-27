В Бельско-Устьенском детском доме-интернате отремонтировали спортзал

16:05, 27 сентября 2019, ПАИ

В Бельско-Устьенском детском доме-интернате для умственно отсталых детей отремонтировали спортзал. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского детского фонда, работы провели при помощи австрийской благотворительной ассоциации «Маленькие сердца».

В Бельско-Устьенском детском доме живут 70 детей с серьёзными нарушениями в развитии. Педагоги учреждения активно трудятся над тем, чтобы дети могли себя максимально реализовать и включиться в социальную жизнь: ребята посещают занятия по бальным танцам, занимаются различными видами спорта, делают театральные постановки. Для этих целей используют спортивный зал учреждения, который ранее был в неудовлетворительном состоянии.

Президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер узнала о необходимости ремонта во время визита в дом-интернат в феврале 2018 года. Вернувшись в Австрию, она попросила поддержку у своих партнёров. В итоге средства на реализацию проекта выделили благотворители из Daiichi Sankyo Europe, по случаю Ганзейских дней к акции присоединились спонсоры из немецкого региона Оснабрюк: компании Strautmann, Krone и Ротари-клуб Osnabrück-Süd.

В ходе ремонта в зале заменили двери, окна и старые полы, провели косметический ремонт стен и потолка. Также рабочие полностью переоборудовали душевые и санузлы в спортивном зале. Кроме того, при помощи австрийских благотворителей в Бельско-Устьенском детском доме-интернате появился специальный подъемник, необходимый восьми ребятам-колясочникам, проживающим в учреждении.

Паскаль Вайер лично оценила результаты реализации проекта.