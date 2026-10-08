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Общество

Территорию у памятного знака осветили в Плюсском районе по проекту ТОС

Проект «Свет памяти» реализован в Плюсском районе в рамках муниципального конкурса ТОС «Возрождение». Об этом сообщила глава округа Наталья Иванова в своём канале в мессенджере MAX.

Фото из канала главы Плюсского муниципального округа Натальи Ивановой в MAX

Благодаря проекту у памятного знака установлено наружное освещение. Реализованный ранее проект благоустройства и смонтированное освещение преобразили памятную и значимую для жителей территорию.

Смонтировано современное энергоэффективное освещение, которое обеспечивает хорошую видимость объекта в тёмное время суток. Теперь памятный знак остаётся в центре внимания не только днём, но и вечером.

Наталья Иванова обратила внимание, что главная цель проекта – подчеркнуть значимость места, сделать его доступным для жителей и гостей деревни в любое время, а также создать достойные условия для проведения памятных мероприятий.

Глава округа поблагодарила инициативную группу ТОС, жителей деревни и всех, кто поддержал проект.

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