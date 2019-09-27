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Общество

ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»

Фото Натальи Кузнецовой

Во дворе дома № 31 на Рижском проспекте в Пскове рабочие в ходе ремонта проезда срезали асфальтовое покрытие, оставив одиноко припаркованный автомобиль на своеобразном «островке». Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Жители двора пишут, что объявление о ремонте было оставлено на подъездах еще месяц назад. Автовладельцы предусмотрительно паркуются в эти дни в других возможных местах. И только одно одинокое авто осталось на участке работ. Рабочие не стали его откатывать. А попросту обкопали по периметру. 

Автовладелец пока не объявился. Пользователи соцсетей предполагают, что он мог уехать в командировку и не знать о планируемом ремонте. 

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