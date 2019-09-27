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Общество

Экс-сотрудница клиники продаёт журналистам фото госпитализированной Анастасии Заворотнюк

Экс-сотрудница клиники, где проходит курс лечения 48-летняя Анастасия Заворотнюк, решила продать средствам массовой информации фотографии и видео актрисы, пишет StarHit. 

«У меня есть видео Заворотнюк в больнице, снятое мной лично, и 17 фотографий, сделанных в период с 15 по 25 сентября 2019 год», — сообщила женщина. Известно, что она пожелала сохранить анонимность. Суммы, на которые дама претендует, тоже не названы.

По ее словам, она не работает в медицинском учреждении с 27 сентября, поэтому готова продать материалы за вознаграждение.

Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжёлом состоянии в сентябре. Онкологическое заболевание у актрисы обнаружили после рождения дочери Милы в конце октября 2018 года.

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