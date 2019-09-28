0
00:21
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:03
Средневековые постройки изучают археологи в Печорах
22:00
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
21:36
Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»
20:27
Юрий Ширяев требует не возводить дополнительный забор вокруг ЖК «Парус De Luxe» в Пскове
18:33
О судьбе деревьев, бюстов и правах депутатов: Чем удивила сессия Псковской гордумы
17:55
29-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Общество

Реконструированный коровник открыли под Псковом

Реконструированный за 30 млн рублей скотный двор на 210 голов крупного рогатого скота открыли на территории опытно-производственного хозяйства «Родина» Псковского района 27 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Благодаря модернизации здания сельхозпредприятие рассчитывает увеличить производство молока на 5%, а продуктивность коров на 7,2 тыс килограммов в год. Скот заведут в помещения 1 октября. Отмечается, что в рамках реконструкции в здании заменили стены, закупили и установили новое стойловое и доильное оборудование.

В открытии участвовал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Опытно-производственное хозяйство «Родина» занимает 9-е место в области по надоям молока на корову и 1-е в Псковском районе. На сельхозпредприятии трудится 70 человек, средняя зарплата составляет 25 тыс рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 сентября 2019
Финал Кубка России по ралли стартовал в центре Пскова (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Средневековые постройки изучают археологи в Печорах
27 сентября 2019
Средневековые постройки изучают археологи в Печорах
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
27 сентября 2019
Великолукский пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов попал в аварию в Ростове (ВИДЕО)
Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»
27 сентября 2019
Сотни зрителей собрались на церемонии открытия ралли «Псков Ганзейский - 2019»
Юрий Ширяев требует не возводить дополнительный забор вокруг ЖК «Парус De Luxe» в Пскове
27 сентября 2019
Юрий Ширяев требует не возводить дополнительный забор вокруг ЖК «Парус De Luxe» в Пскове
29-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 сентября 2019
29-ая сессия Псковской городской Думы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
27 сентября 2019
В Пскове наградили победителей регионального конкурса «Моя семейная история»
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»
27 сентября 2019
ФОТОФАКТ: Рабочие при ремонте одного из дворов в Пскове оставили припаркованный автомобиль на «островке»

Идет загрузка...