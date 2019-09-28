Реконструированный коровник открыли под Псковом

16:51, 27 сентября 2019, ПАИ

Реконструированный за 30 млн рублей скотный двор на 210 голов крупного рогатого скота открыли на территории опытно-производственного хозяйства «Родина» Псковского района 27 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Благодаря модернизации здания сельхозпредприятие рассчитывает увеличить производство молока на 5%, а продуктивность коров на 7,2 тыс килограммов в год. Скот заведут в помещения 1 октября. Отмечается, что в рамках реконструкции в здании заменили стены, закупили и установили новое стойловое и доильное оборудование.

В открытии участвовал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Опытно-производственное хозяйство «Родина» занимает 9-е место в области по надоям молока на корову и 1-е в Псковском районе. На сельхозпредприятии трудится 70 человек, средняя зарплата составляет 25 тыс рублей.