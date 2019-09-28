До 5 лет тюрьмы грозит жителю Пыталовского района за избиение инспекторов ГИБДД

17:14, 27 сентября 2019, ПАИ

До 5 лет лишения свободы грозит 35-летнему жителю Пыталовского района за избиение инспекторов ГИБДД. Как сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре, по данному факту возбудили уголовное дело (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Инцидент произошел 10 августа. Мужчина в ответ на законное требование инспекторов ДПС ОГИБДД ОМВД России по Пыталовскому району об устранении правонарушения ударил рукой в лицо одного из дорожных полицейских, а затем головой в лицо второго сотрудника.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.