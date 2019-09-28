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Общество

«Горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ заработает в Псковской области с 1 октября

С 1 по 16 октября в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области будет работать «горячая линия» в рамках профилактики гриппа и ОРВИ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Специалисты службы и эпидемиологи регионального центра гигиены и эпидемиологии расскажут об основных правилах профилактики ОРВИ и гриппа, в том числе вакцинации. Также псковичи смогут узнать о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Сотрудники ведомства подготовили советы для родителей, чтобы уберечь детей от инфекции, озвучить правила профилактики инфекционных заболеваний.

Телефоны «горячей линии» управления Роспотребнадзора: 8-8112-66-47-29, 66-42-79, 66-45-23.

Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области: 8-8112-66-29-81.

Режим работы «горячей линии»: понедельник-пятница с 10:00 по 13.00 и с 14:00 по 17:00.

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