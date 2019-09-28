Жители Псковской области присоединились к всероссийской акции «Живи, лес!»

17:48, 27 сентября 2019, ПАИ

Экологическая акция «Живи, лес!» прошла 27 сентября на базе Ваулиногорского лесничества в Псковском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Субботник собрал представителей органов исполнительной власти Псковской области, студентов ПсковГУ и общественников. Все вместе они посадили более 4 тысяч деревьев.

Мероприятие состоялось в рамках нацпроекта «Экология» и региональной программы «Сохранение лесов Псковской области».

Всероссийская акция «Живи, лес!» является ежегодной и проводится на землях лесного фонда Псковской области с 2011 года. В 2018 году участники акции очистили от мусора 34 гектара в лесах региона. Кроме того, псковичи посадили более 25 тысяч сеянцев ели.

В 2019 году для улучшения профилактической работы и сохранения лесов от огня регион закупил 11 новых лесопатрульных комплексов, 2 лесных плуга и 4 колесных трактора. На эти цели было направлено более 30 млн рублей, средства выделены из областного и федерального бюджетов.