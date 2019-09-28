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Общество

Одну из старейших печатных библий выставили на торги

Библию, изготовленную учениками первопечатника Иоганна Гутенберга, выставили на торги в Гамбурге (Германия). Как пишет ТАСС, оценочная стоимость лота - около 1 млн евро. Торги пройдут 25 ноября в аукционном доме Ketterer Kunst.

«Biblia Latina Иоганна Фуста и Петера Шёффера -  непосредственных учеников Иоганна Гутенберга, - абсолютный шедевр, который был создан еще при жизни автора печатного станка», - отмечают представители аукционного дома.

Подчеркивается, что по искусности исполнения этот выполненный полностью из пергамента двухтомник стоит в одном ряду с Библией самого Гутенберга. Библия Шёффера была напечатана всего через 7 лет после Библии Гутенберга.

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