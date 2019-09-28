Средневековые постройки изучают археологи в Печорах
Хозяйственные постройки позднего Средневековья изучают псковские археологи в Печорах. Как сообщили Псковскому агентству информации в Археологическом центре Псковской области, также специалисты исследуют старинную деревянную мостовую.
«Первые археологические раскопки в Печорах в самом разгаре», – подчеркнули археологи.
Археологические работы в Печорах начались 20 сентября. В ходе раскопок в центре города по трассе газопровода уже открыты несколько ярусов деревянного замощения Псковской улицы.